Sumudica istifadan vazgeçti! Tazminat...

Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz sonrası takımın başına getirilen Sumudica aldığı kötü sonuçlar nedeniyle hedef tahtasındaydı.

Alanya karşısında gelen iç sahadaki 6 gollü yenilgi ve ardından yaptığı açıklamalar Yeni Malatyaspor yönetimi için bardağı taşırdı. 'İstediğim oyuncular alınmazsa ayrılırım' diyen Rumen hoca ile yolların ayrılmasına karar verildi. Anca Sumudica yönetimden sezon sonuna kadar olan maaşının ödenmesini talep ediyor. Yönetim, tecrübeli teknik adamın menajerini ayrılık şartlarını masaya yatırmak adına şehre davet etti. Yeni Malatyaspor şimdiye kadar olan alacaklarını ödeyerek Sumudica'nın görevine son vermek için çalışıyor.

Sumudica, Yeni Malatyaspor'a 9. haftada İrfan Buz'un yerine gelmişti. İlk maçta Adana Demir ve Altay önünde alınan galibiyetlerle güzel bir başlangıç yapan Rumen teknik adam devamını getirememişti. Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyaspor bu seriden sonra oynadığı 6 maçta galibiyet çıkaramadı. Galatasaray ve Konya ile 0-0 kalan Sarı-Kırmızılılar 4 maçtan ise mağlubiyetle ayrılık yeniden düşme hattına geriledi.



