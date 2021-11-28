Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyapsor ile Galatasaray maçı 0-0 berabere bitti.

Maçın, 90+6'ncı dakikasında Yeni Malatyapsor'un teknik direktör Marius Sumudica, sahaya girdiği gerekçesiyle kırmızı kartla ihraç edildi.

Tribüne çıkan Sumudica, taraftarların yanına giderek, maçın bitmesini dua ederek bekledi. Maç bittikten sonra taraftar ile sevinen Sumudica, eline aldığı Malatyaspor bayrağı ile beraberlikten aldığı 1 puanı kutladı. Sumudica, başka bir taraftarı omuzuna alarak sevindiği görüldü.

Taha AYHAN/MALATYA (DHA)

İlgili Haberler Malatyaspor - Galatasaray maç özeti ve sonucu



