Futbol Sumudica'ya kırmızı kart şoku! Maçın bitmesini dua ederek bekledi

Sumudica'ya kırmızı kart şoku! Maçın bitmesini dua ederek bekledi

Futbol

Sumudica'ya kırmızı kart şoku! Maçın bitmesini dua ederek bekledi

Spor Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyapor'un teknik direktörü Marius Sumudica'yı, uzatma dakikalarında maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 90+6’ncı dakikada sahaya girdiğini işaret ettiği Rumen hocaya oyun dışına gönderdi. Sumudica ise maçın bitimini dua ederek beklediği görüldü.

28 Kasım 2021, Pazar 22:54 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyapsor ile Galatasaray maçı 0-0 berabere bitti.

Maçın, 90+6'ncı dakikasında Yeni Malatyapsor'un teknik direktör Marius Sumudica, sahaya girdiği gerekçesiyle kırmızı kartla ihraç edildi.

Tribüne çıkan Sumudica, taraftarların yanına giderek, maçın bitmesini dua ederek bekledi. Maç bittikten sonra taraftar ile sevinen Sumudica, eline aldığı Malatyaspor bayrağı ile beraberlikten aldığı 1 puanı kutladı. Sumudica, başka bir taraftarı omuzuna alarak sevindiği görüldü.

Taha AYHAN/MALATYA (DHA)

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