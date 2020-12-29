Magazin Suna Yıldızoğlu'nu yıkan ölüm

Suna Yıldızoğlu'nu yıkan ölüm

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Suna Yıldızoğlu'nu yıkan ölüm

Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun annesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yıldızoğlu, 'Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz' mesajını paylaştı.

29 Aralık 2020, Salı 13:11 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz ay babasını kaybeden Suna Yıldızoğlu, bu kez anne acısıyla sarsıldı. Usta oyuncu, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldızoğlu paylaşımında, "Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz." ifadelerini kullandı.

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Paylaşımı sonrası sevenleri ünlü oyuncuya baş sağlığında bulundu.


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