Suna Yıldızoğlu'nu yıkan ölüm
Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun annesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yıldızoğlu, 'Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz' mesajını paylaştı.
29 Aralık 2020, Salı 13:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Geçtiğimiz ay babasını kaybeden Suna Yıldızoğlu, bu kez anne acısıyla sarsıldı. Usta oyuncu, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldızoğlu paylaşımında, "Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz." ifadelerini kullandı.
Paylaşımı sonrası sevenleri ünlü oyuncuya baş sağlığında bulundu.
İlgili Haberler
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN