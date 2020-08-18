Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen ürünleri un ve yeme dönüştüren Sunar Özlem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Şirketleri’ arasında 131’inci sıraya yükseldi. Sunar Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sunar Özlem, bir önceki yıla göre listedeki yerini 103 sıra yükselterek en fazla basamak çıkan şirketler arasına girdi.

Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, Sunar Özlem’de insan kaynağı, AR-GE ve markalaşmaya yapılan yatırımların sonuç verdiğini belirterek, “Sunar Özlem bölgede çalışan bağlılığı en yüksek şirketlerden birisi. Yetenek, yeterlilik, tecrübe ve aidiyet bir araya geldiği zaman müşteri memnuniyeti doğal bir sonuç oluyor. Bu da dışta markalaşmanın içte ise ürün geliştirme ve AR-GE faaliyetlerinin sürekli gelişimini sağlıyor. Bir önceki yıla göre yüzde 27 artan üretimden satışlarımız da tüm bu emeklerin Sunar uzmanlığına, doğallığına ve kalitesine güvenen tüketicimizdeki karşılığı oluyor. Sunar Özlem’i de tıpkı diğer Grup Şirketlerimizden Elita Gıda gibi Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşları arasına taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Sunar Özlem’in teknolojik üretim altyapısına ve donanımlı laboratuvara sahip olduğunu belirten Özkan, “Hatay’dan Samsun’a, Edirne’den Kars’a pazarlama ağına sahibiz. Gerek unda gerekse yemde onlarca Sunar Özlem personeli, her gün her bölgede yetiştiricilere ve tüketicilere dokunabiliyor. Sunar Şirketler Grubu Kurucu Başkanımız Nuri Çomu’nun ‘Önce müşterimiz mutlu olacak’, Şeref Başkanımız Hüseyin Nuri Çomu’nun ‘Alın terinizle akıl terinizi birleştirin’ ilkeleriyle üretmeye devam eden Sunar Özlem’in bu başarısının arkasında çalışanımızdan, müşterimize, bayimizden, nihai tüketicimize neredeyse yarım asırlık kuvvetli ve kıymetli bir değer zinciri var” diye konuştu.