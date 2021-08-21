Türkiye Sünnet aracına silahlı saldırıda yeni gelişme

Sünnet aracına silahlı saldırıda yeni gelişme

Türkiye

Sünnet aracına silahlı saldırıda yeni gelişme

Afyonkarahisar’da sünnet düğünü için süslenen cipe seyir halindeyken pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıldı. Sürücünün elinden yaralandığı olayın ardından kaçan 2 saldırgan polis tarafından yakalandı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 20:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 15.00 sıralarında oteller bölgesinde meydana geldi. Sünnet düğünü için süslenen ve Erkan Altıntaş’ın (32) kullandığı 35 BFU 753 plakalı cipe, seyir halinde ilerlerken yanına yaklaşan ticari araçtaki 2 kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıldı. Saldırı sonrası cip sürücüsü Erkan Altıntaş elinden hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırganlar ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla yakındaki Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatan polis saldırıyı düzenleyenlerin A.İ.Ç. (28) ve İ.T. (26) olduğunu belirledi. 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan olay sırasında sürücünün araçta tek başına olduğu ve süsleme işi bittikten sonra düğün yerine doğru seyir halinde olduğu öğrenildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yerli ve milli sanal fenomenler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Hesap kitap
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pes dedirten görüntü! Film izler gibi seyredip, kaydettiler