Sünnet derisi darlığına dikkat!

Sünnet derisi problemi (fimozis)

Penis başını örten sünnet derisinin ucunun daraldığı veya geriye alınamadığı durumları ifade eder. Fimozis fizyolojik (normal) ya da patolojik (sorunlu, hastalıklı) olarak ikiye ayrılabilir. Fizyolojik fimozis: Doğumda bebeklerin neredeyse tamamında sünnet derisi penis başına yapışık şekildedir ve zorlanmadan geri çekilemez. Sünnet derisi zaman içinde doğal yollarla penis başından ayrılır. 5-6 yaş dönemindeki çocukların büyük yüzdesinde sünnet derisi rahatlıkla geri çekilebilirken her 10 çocuktan 2-3’ünde kısmi veya tam yapışıklık görülebilir.

ZORLANARAK GERİ ÇEKİLMEMELİ

Bebeklerde ve çocuklarda sünnet derisi zorlanarak geriye çekilmeye çalışılmamalı. Aksi takdirde sünnet derisi tekrar doğal konumuna getirilemeyebilir. Bu da acil tedavi gerektiren bir durumuna yol açar. Büyümeyle birlikte yapışıklıklar doğal olarak açıldığında ve penis başı tamamen görünebilir hale geldiğinde banyolarda sünnet derisi geriye çekilip genital bölge diğer her yer gibi yıkanıp temizlenebilir.

Patolojik fimozis:

Enfeksiyon, yangı gibi nedenlerle oluşmuşsa ve çocuğa rahatsızlık verecek duruma geldiyse tedavi gereksinimi olabilir. Patolojik fimozis varlığında idrar yaparken zorlanma, sünnet derisinde balonlaşma gibi bulgular görülebilir. Patolojik fimozis sıklıkla penis başı ve sünnet derisinin enfeksiyonunu ifade eden “balanopostit” ile karıştırılır ve gereksiz şekilde antibiyotikle tedavi edilir. Gerçek enfeksiyona fimozise göre çok nadir rastlanır. Patolojik fimozis tedavisinde pomat veya kremlerle masaj, olguların çoğunda yeterli. Ailenin tercihine göre uygun yaştaki çocuklara sünnet yapılabilir.

Hipospadias ,idrar deliğinin aşağıda ve geride yerleşmiş olduğu durumların genel adıdır. Nedeni idrarı idrar kesesinden penis ucuna taşıyan tüpün (üretra)yetersiz gelişimidir. Olguların büyük kısmında alt tarafta sünnet derisi de gelişmemiştir. İdrar deliği yumurtalık torbasından penis ucuna kadar herhangi bir yere açılabilir ve nereye açıldığı genellikle durumun ciddiyeti ile orantılıdır. Her anomali de olduğu gibi deliğin uca yakın olduğu basit formlar çok daha sık görülür.

TEDAVİ EDİLMESİ ŞART

Hipospadias anomalisi yaşamı tehdit eden bir durum değil. Fakat yol açtığı kozmetik, yapısal ve fonksiyonel sorunlar nedeniyle tedavi gerektirir. En basit formlarında sadece kozmetik bir sorun vardır ve cerrahi kararı aileye bırakılabilir. Ancak genellikle idrar deliğinin aşağıya doğru açılması idrarın ve ileride semenin de aşağıya doğru gitmesine neden olur. Bu nedenle erken dönemde cerrahi düzeltme önerilir. Olguların büyük kısmında peniste eğrilikte mevcuttur veameliyat esnasında gerek görülürse eğrilik de düzeltilir. Hipospadias tanısı doğum anında konulur. Büyük ihtimalle ameliyat gerekeceği ve ameliyatta sünnet derisi kullanılacağı için kesinlikle sünnet yapılmamalı. Ameliyat için ideal zaman anestezi risklerinin azaldığı ve bebeğin henüz çok hareketlenmediği 6-12ay dönemidir. Ameliyat sonrasında bebek doğal olarak sünnet de olmuş olacaktır.