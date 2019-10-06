Sünnet düğünündeki dansçı gözaltına alındı
Sosyal medyada geçen hafta ortaya çıkan ve tepki çeken sünnet düğününe ilişkin tahkikatta yeni bir gelişme daha yaşandı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan görüntülerdeki dansöz bugün bulundu ve ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla gözaltına alındı.
Sünnet düğününde yarı çıplak dans eden kadının 25 yaşındaki G.K. olduğu öğrenildi.
G.K. ile birlikte düğünde olan diğer dansöz de gözaltına alındı.
Amcası ayarlamış
Başka bir şehirde olduğu belirlenen diğer dansçı ise aranıyor. Dansözleri amca H.K’nın ayarladığı da belirlendi. H.K önceki gün gözaltına alınmıştı.
Soruşturma devam ediyor.
Hürriyet/ Musa Kesler