Sünnet düğünündeki dansçı gözaltına alındı

Sünnet düğününde yarı çıplak dans eden kadının 25 yaşındaki G.K. olduğu öğrenildi.

G.K. ile birlikte düğünde olan diğer dansöz de gözaltına alındı.

Amcası ayarlamış

Başka bir şehirde olduğu belirlenen diğer dansçı ise aranıyor. Dansözleri amca H.K’nın ayarladığı da belirlendi. H.K önceki gün gözaltına alınmıştı.

Soruşturma devam ediyor.

Hürriyet/ Musa Kesler