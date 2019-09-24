Sünnet düğünündeki tartışma yaratan dans

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Twitter’da yayınlanan skandal dans videosuna tepkiler çığ gibi büyüyor.

Bir sünnet düğünündeki dansçının, çocukların gözü önünde erotik dans yapması izleyenleri isyan ettirdi.





Kimse müdahale etmedi

Kalçasını açarak çocuklarla karşılıklı dans eden kadına, yetişkinlerin destek vermesi ve hiçbir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.





Çocuğun annesi olduğu düşünülen kadının dans alanından bir süre sonra ayrılması da görüntülere yansıyor.

Birçok Twitter kullanıcısı, yaşanan bu olayın çocuk istismarı olduğunu öne sürerek ailenin en kısa sürede cezalandırılması gerektiğini yazdı.

Olayın nerede yaşandığı ise bilinmiyor.







