Sünnet için yarıyıl tatili en uygun zaman

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, çocukların yarı tatil döneminde evde istirahat etmesinin daha kolay olacağını belirterek, "Yarıyıl tatili sünnet için uygun olmaktadır" dedi. Öğrenciler sömestir tatili için geri sayıma başladı. 17 Ocak Cuma günü birçok öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Çocuk Ürolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, sünnet sonrası ilk 24 saatin çok önemli olduğunu, ilk hafta aşırı hareketlilikten kaçınılması gerektiğinden ötürü yarıyıl tatilinin sünnet için uygun zaman olabileceğini söyledi.

Sünnetsiz çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu daha fazla

Erkekte üreme organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi durumuna sünnet adı verildiğini ifade eden Günaydın, "Yapılması tıbben her zaman zorunlu olmasa da, başta idrar yolu enfeksiyonunu azaltmasıyla birlikte birçok faydası olmaktadır. Yapılan araştırmaya göre sünnetsiz erkek çocuklarında, sünnetli olanlara göre 10 kat daha fazla idrar yolu enfeksiyonu görülmektedir.

Yarıyıl tatili en uygun zaman

Sünnetin faydaları üzerine sayısız çalışma olmasına rağmen, zamanlaması için verilmiş kesin bir karar hala yoktur. Yenidoğan döneminden itibaren sünnet, alanında uzman kişilerce kapsamlı hastanelerde güvenle yapılabilmektedir" diye konuştu. Sünnet sonrası ilk hafta aşırı hareketlilikten kaçınılması gerektiğinin altını çizen Günaydın, "Yarıyıl tatili havalarında soğuk olmasıyla çocuklar için evde istirahat etmek daha kolay olmaktadır. Yaz mevsimi çocukların dışarıda oyun için vakit harcayacağı aktiviteler olacağından sünnet sonrası daha zor geçmektedir.

Çocukların okuldan ve derslerinden uzak kalmamaları açısından da yarıyıl tatili sünnet için daha uygun olacaktır. Basit bir işlem gibi görünse de sünnet ciddi komplikasyonlar oluşturabilecek önemli bir cerrahi işlemdir ve bu sebeple üroloji veya çocuk cerrahi uzmanları tarafından hastane şartları altında lokal veya genel anesteziyle yapılması çocuğun sağlığı açısından çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Sünnetin faydaları nelerdir?

Penisin temizliği ve enfeksiyon kapmaması açısından penisin üzerinde bulunan derinin sünnet edilmesi önemlidir.

Sünnet penis kanseri riskini azaltıyor. Sünnet edilen penisin sünnetsiz penislere oranla daha az penis kanserine yakalandığı doğrulandı.

Sünnetin bulaşıcı hastalıklardan korur. Sünnet edilmiş bireyin HIV virüsü kapma olasılığı oldukça azdır. HIV virüsü AIDS hastalığına neden olmaktadır.

İdrar yolu enfeksiyonuna karşı koruyucudur. Özellikle yenidoğan dönemde yapılan sünnetin iyileşme sürecinde ve sonrasında idrar yolu enfeksiyonundan koruduğu biliniyor. Sünnet idrar yolu enfeksiyonlarını azalttığı için de sağlıklı büyümeye katkı sağlıyor. Çocuklarda enfeksiyon büyüme hızını yavaşlatmakta, boy uzaması ve kilo alımına engel olmaktadır. Sünnet olan çocuklar enfeksiyon geçirmedikleri için daha hızlı büyümektedir.

Sünnet olan bireyin partnerinin rahim ağzı kanserine yakalanma olasılığının az olduğu bilimsel olarak kanıtlamıştır.

3-5 yaş arasında tavsiye edilmiyor

Sünnet işlemi yaklaşık 15-20 dakika sürmekte ve her yaşta yapılabilmektedir. İşlem, enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak amacıyla ameliyathane ortamında gerçekleştirilmelidir. Sünnet, yapılacak kişinin yaşına bağlı olarak lokal ya da genel anestezi altında yapılmalıdır.

İlk üç ayda çocuklar hareketsiz olduğundan lokal anesteziyle yapılabilir. Üç aydan sonra her yaş grubunda genel anestezi altında uygulanmalıdır. Sünnetin, her yaşta uygulanabilecek bir işlem olmakla birlikte oluşabilecek psikolojik travmaların ve enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi için doğumdan sonraki ilk iki yıl içerisinde yapılması daha uygundur.

Özellikle 3-5 yaş arası cinsel kimlik kazanım dönemi olduğundan bu yaş grubunda lokal anestezi altında işlem yapılması tavsiye edilmemektedir.

Yenidoğan sünnetinin faydaları

Yenidoğan dönemi vucudumuzun hücre yenileme üretme ve gelişme kapasitesinin en yüksek olduğu dönemdir. Sağlıklı bebekte yapılan yenidoğan sünneti çok daha hızlı bir şekilde iyileşir. Cerrahi ve psikolojik komplikasyon görülme ihtimali çok daha azdır.