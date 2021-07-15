Sünnet sonrası nelere dikkat edilmeli?

Sünnet, penisin ucunu örten ve cilt sünnet derisi olarak adlandırılan kısmın ameliyat ile alınmasıdır. Sünnet genellikle dini inançlarla yapılmaktadır. Bazı durumlarda tıbbi nedenlerde bebek, daha büyük çocuk ya da yetişkinlere de yapılabilir. Bu tıbbi nedenler arasında çoğunlukla balanoposthit (penis başının ve sünnet derisinin iltihabı), phimosis (sünnet derisindeki yetersizlik), parafimoz (sünnet derisi geri çekildiğinde orijinal konumuna geri dönmemesi durumunda) bulunmaktadır.

Sağlıklı yenidoğanlarda sünnet için tıbbi gereklilik yoktur. Bununla birlikte, aileler oğullarının çeşitli nedenlerle sünnet edilmesini seçebilirler. En yaygın nedenlerden biri dini gelenektir.

Sünnetin birçok faydası var

Sünnet, bebeklik döneminde idrar yolu enfeksiyonları riskini azaltır. İlerleyen yaşlarda penis kanseri riskini azaltır. Cinsel yolla hastalık bulaşma riski de azalır. Serviks kanseri ve kadın partnerlerde bazı enfeksiyonların riskini azaltır. Balanit, fimozi ve parafimoziyi önler. Daha kolay genital hijyen sağlar.

Sünnet önemli bir operasyon!

Sünnetten sonra az da olsa ağrı olabilir, ancak ağrıyı azaltmak için güvenli ve etkili ilaçlar uygulanır. Sünnet derisinin çok uzun veya çok kısa kesilmesi, zayıf iyileşme, kanama veya enfeksiyon gibi nadir de olsa komplikasyonlara neden olabilir.

Sünnete hazırlanırken nelere dikkat edilmeli?

Yenidoğanlarda sünnet bebek henüz hastanedeyken uygulanır. Büyük çocuklar ve yetişkinler için, prosedür genellikle bir hastanede ya da cerrahi merkezde ayakta tedavi temeline dayalı olarak yapılır. Bu, aynı gün eve gideceğiniz anlamına gelir.

Sünnet nasıl yapılır?

Sünnet genellikle çocuk doktoru, doğum uzmanı, cerrah ya da üroloji uzmanı tarafından yapılır. Yenidoğan sünneti esnasında, çocuğunuz sırtüstü yatırılır. Penisini uyuşturmak için önce krem ardından enjeksiyon uygulanır. Sünnette kullanılan çeşitli teknikler bulunur. Kullanılan tekniğin seçimi doktorun tercih ve tecrübesine bağlıdır. İşlem 15 ila 30 dakika arasında sürer.

İyileşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

İşlemden sonra çocuğunuz huysuz olabilir. Doktor ya da hemşire, rahatsızlığı azaltmak için size önerilerde bulunacaktır. Yenidoğanın sünnetinde iyileşme süresi yaklaşık 7 ile 10 gün arasındadır. Sünnetten birkaç gün sonra penisteki hafif kırmızılık ya da morluğun devam etmesi normaldir. Bebeğinizin penisini yıkayabilir ve her bebek bezi değişikliğinde sargıları da değiştirebilirsiniz. Çocuğunuzda artan ağrı, idrara çıkma ile ilgili sorun, ateş, kötü kokulu drenaj, kızarıklığın ya da şişliğin artması, sürekli kanama gibi belirtilerden herhangi biri varsa doktora gitmelisiniz. Doktorunuz size sünnet sonrası bakım ile özel talimatlar verecek ve acınızı azaltacaktır.