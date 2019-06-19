Sünnette yaşa dikkat! 2 yaş öncesi...

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Asudan Tuğçe Çil, sünnet hakkında uyrılarda bulundu.

Çocuğun cinsel kimliğini keşfettiği dönem olarak adlandırılan 2-6 yaş arası hariç her dönemde sünnet yapılabildiğini ifade eden Çil, "Çocuğun cinsel organını keşfettiği bu dönemde cinsel bölgeye ağrılı bir girişim yapmak ileri ki yaşlarda psikoseksüel ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Hele bu dönemde lokal anestezi ile sünnet yapmak çok zararlıdır. 2 yaş öncesi yaptığımız sünnet operasyonlarında, iyileşme bu dönemde daha hızlı olduğundan, çocuğun ve ailenin bu süreci daha rahat atlattığını gözlemliyoruz. Bu nedenle erken dönemi tercih ediyoruz. Tüm bu yaş sınırlamalarına tek istisna, başka bir nedenden dolayı genel anestezi verdiğimiz çocuklardır. Bu hastalarda genel anestezi almışken, yapılacak işlemle birlikte sünnet yapılması düşünülebilir" dedi.

"Yeni doğan sünnetleri lokal anesteziyle yapılabilir"

Yeni doğan sünnetinin (ilk 28 günde yapılan) avantajlarının çocukluk çağı sünnetlerinden farklı olmadığını ancak derinin fazla bırakılmasının yapışıklık oluşması, sünnet hattının daralarak iyileşmesi ve ikinci bir işlem gerektirmesi gibi bir takım olumsuzluklara yol açabildiğini ifade eden Çil, "Yeni doğan sünnetleri lokal anesteziyle yapılabilir ancak daha büyük çocuklarda ise genel anestezi tercih edilmelidir. Genel anestezide etki süresi en kısa anestetik madde tercih edilir ve maske anestezisi uygulanır.

Çocuk uyuduğunda işlem kolay, hızlı, kanama kontrolü daha etkin olur" diye konuştu.

İHA