Sunucu Özlem Üzenir boşandı

Bengütürk adlı televizyon kanalında spikerlik ve sunuculuk yapan Özlem Üzenir'in İstanbul Aile Mahkemesi'ne açtığı davada 12 yıl önce evlendikleri ve bu evliliklerinden iki çocuklarının olduğu anlatıldı.

Tarafların evlilik birliği içerisinde fikren ve ruhen uyuşmazlık yaşadığının anlatıldığı dava dilekçesinde ''Evlilik birliğinin sürdürülmesini imkansız hale gelmesi nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilsin'' denildi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar avukatlarıyla katıldı.

Özlem Üzenir, ''Aramızdaki evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Boşanmamıza karar verilsin'' dedi. Ayhan Aygün Üzenir de, ''Boşanmayı ben de istiyorum'' dedi.

Tarafların boşanmasına karar veren mahkeme, iki çocuğun velayetinin anneye verilmesini hükme bağladı.

Mahkeme ayrıca iki çocuk için aylık biner liradan toplam 2 bin lira iştirak nafakası ile 250 lira yoksulluk nafakasının davalı babanın ödemesine karar verdi.

BİRBİRLERİNDEN TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNMADILAR

Çiftin mahkemeye sunduğu boşanma protokolüne göre tarafların üzerinde kayıtlı araçlar yine kendilerinde kalacak.

Esenyurt'taki daire Özlem Üzenir'e devredilecek. Büyükçekmece Kamiloba'daki yazlık davalı Ayhan Aygün Üzenir'de kalacak. Yine Büyükçekmece Mimarsinan'daki daire satılarak satıştan elde edilecek gelir, taraflar arasında yarı yarıya pay edilecek. Özlem Üzenir Mimarsinan'daki daire satılıncaya kadar çocukları ile birlikte Sarıyer Nidapark Sitesi'ndeki kiralık evde oturmaya devam edecek. Kirada oturduğu süre içinde evin kira ve aidat bedeli, davalı baba tarafından karşılanacak.

Özlem Üzenir, Ayhan Aygün Üzenir'in evlilik öncesi Beşiktaş'ta aldığı 2 ayrı evden herhangi bir kira parası talep etmeyecek.

Davalı baba, Özlem Üzenir'in halen oturduğu Sarıyer Nidapark Sitesi'ndeki evin kira, aidat, elektrik, su faturası toplamı 4 bin 500 lirayı Özlem Üzenir'e ödeyecek. Taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacak. (Hürriyet)