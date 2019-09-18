Süper anne puset iterek maraton koştu
Amerika'da bir kadın üç çocuğunu birden taşıdığı pusetle maratona katıldı. 'Süper anne' tüm dünyanın ilgi odağı oldu...
ABD Montana’da 35 yaşındaki Cynthia Arnold, 3 çocuğunu iterek Maratonu’na Missoula katıldı. 6, 4 ve 1 yaşındaki çocukların toplam ağırlığı 59 kiloydu. Pusetle birlikte bu ağırlık 84 kiloya çıkıyordu. ‘Süper anne’ maratonu 3 11 saat dakikada bitirdi.
Eski rekor 4 saat 10 dakikaydı. Cynthia Arnold geçen yıl da 3 çocuğuyla yarı maratona katılıp rekor kırmıştı.