'Süper Ay' ışığında terörle mücadele
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde komandoların 'Süper Ay' ışığında gerçekleştirdiği terörle mücadele harekâtının fotoğraflarını paylaştı.
29 Mart 2021, Pazartesi 18:29 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından, 'Bize Ay Yıldızın ışığı yeter' mesajıyla komandoların 'Süper Ay' ışığında gerçekleştirdiği terörle mücadele harekâtının fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımda, "Kahraman komandolarımız; dün gece 2173 rakımlı Tepe Üs Bölgesinde icra ettikleri teröristle mücadele harekâtını Süper Ayın ışığında gerçekleştirdi" denildi.
ANKARA (DHA)