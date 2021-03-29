Siyaset 'Süper Ay' ışığında terörle mücadele

'Süper Ay' ışığında terörle mücadele

Siyaset

'Süper Ay' ışığında terörle mücadele

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde komandoların 'Süper Ay' ışığında gerçekleştirdiği terörle mücadele harekâtının fotoğraflarını paylaştı.

29 Mart 2021, Pazartesi 18:29 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından, 'Bize Ay Yıldızın ışığı yeter' mesajıyla komandoların 'Süper Ay' ışığında gerçekleştirdiği terörle mücadele harekâtının fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kahraman komandolarımız; dün gece 2173 rakımlı Tepe Üs Bölgesinde icra ettikleri teröristle mücadele harekâtını Süper Ayın ışığında gerçekleştirdi" denildi.

ANKARA (DHA)

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