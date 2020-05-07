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Türkiye Süper Ay, İstanbul'un simgeleriyle buluştu

Süper Ay, İstanbul'un simgeleriyle buluştu

Türkiye

Süper Ay, İstanbul'un simgeleriyle buluştu

Bu yılın son 'Süper Ay'ı, İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince seyri hoş görüntüler ortaya çıktı. Salı gecesi başlayan Süper Ay, cuma akşama kadar izlenebilecek.

07 Mayıs 2020, Perşembe 23:08 Son Güncelleme:
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Süper Ay olarak adlandırılan Ay'ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez kendini gösterdi. Daha önce 9 Şubat, 9 Mart ve 9 Nisan'da kendini gösteren Süper Ay, Salı gününden itibaren bu yıl için son kez ortaya çıktı.

Cuma akşama kadar izlenebilecek olan Süper Ay İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince ortaya izlemesi hoş görüntüler çıktı.

DHA


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