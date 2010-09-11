AB destekli proje

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu) beyin göçünü tersine çevirmek için AB (Avrupa Birliği) ile ortak bir proje başlattı. TÜBİTAK’tan bir heyet aralık ayında Amerika’ya giderek ‘Destination Turkey’ (Hedef Türkiye) sloganıyla etkinlik düzenleyecek.

Etkinliğe Türkiye’den araştırmacı istihdam edecek kuruluş temsilcileri, Türk üniversiteleri, araştırma kuruluşları ve sanayi kuruluş temsilcileri katılacak. TÜBİTAK bu etkinlik sayesinde yüzlerce Türk bilimadamının tekrar Türkiye’ye dönmesini sağlamayı hedefliyor.

6 kişi geri döndü

TÜBİTAK ayrıca bu yıl başlattığı ‘Doktora Sonrası Geri Dönüş Programı’ ile Türkiye’ye dönen bilimadamları için cazip imkanlar sunuyor. Doktorasını tamamlamış olanlar, halen yurtdışında ikamet edenler ve alanıyla ilgili bir işte en az 2 yıl çalışanlar, araştırmalarına Türkiye’de devam ettikleri takdirde TÜBİTAK’tan aylık 2 bin 750 TL burs alıyor. 2007-2010 yılları arasında TÜBİTAK’ın çalışmalarıyla 96 kişi Türkiye’ye dönmüştü.

AA