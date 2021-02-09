Şu anda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 48'er puanla ligin ilk 3 sırasında bulunuyor. Şampiyonluk yarışı uzun süre sonra üç büyükler arasında geçecek gibi görünürken, dünyadaki birçok lig için tahminini yapan Süper Bilgisayar, Süper Lig'i de değerlendirdi. Sistem, istatistikleri ve form durumları üzerinden değerlendirme yaparak matematiksel olarak bir tahminde bulunuyor.
Futbol Süper Bilgisayar, Süper Lig'in şampiyonunu ve küme düşenlerini belirledi
Milliyet'teki habere göre Süper Bilgisayar'ın tahminleri şöyle:
- Galatasaray 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 88 puanla şampiyon oluyor.
- Ligin 2. sırasında ise 86 puan Fenerbahçe yer alıyor. Sarı lacivertliler 26 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle ligi tamamlıyor.
- 40 maç sonunda 25 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi alan Beşiktaş, Süper Lig'i 3. bitiren ekip.
Küme düşecek ekipler arasında ise şoke eden bir takım var: Başakşehir.
Tahmine göre Gençlerbirliği, Denizlispor, Erzurumspor'un yanısıra son şampiyon Başakşehir, Süper Lig'e veda eden takımlar oluyor.
Başakşehir, en yakın rakibi Ankaragücü'nden 2 puan aşağıda, 18. olarak lige veda ediyor.
Lig sonu tahmini puan durumu
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