Şu anda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 48'er puanla ligin ilk 3 sırasında bulunuyor. Şampiyonluk yarışı uzun süre sonra üç büyükler arasında geçecek gibi görünürken, dünyadaki birçok lig için tahminini yapan Süper Bilgisayar, Süper Lig'i de değerlendirdi. Sistem, istatistikleri ve form durumları üzerinden değerlendirme yaparak matematiksel olarak bir tahminde bulunuyor.