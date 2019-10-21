Süper Dadı’dan ebeveynlik hayatını kolaylaştıracak kitaplar

Süper Dadı programı ile milyonlarca aileye ulaşan Pedagog Gözde Erdoğan’ın “Hayat Evde Başlar”, “Hayat Oyunla Başlar”, “Ben Ne Söylerim, Çocuk Ne Anlar” kitapları Nemesis Kitap ile raflarda yerini aldı. Yeni çocuk sahibi olan ailelere yönelik birçok bilgi bulunan kitap, ebeveynlik hayatında kafaya takılabilecek tüm sorulara yanıt vermeye çalışıyor.





Kitapların özellikle çalışan anne ve babalar için önemli bilgiler içerdiğini söyleyen Pedagog Gözde Erdoğan, şöyle konuştu: “Hayat Evde Başlar kitabı ile anne babanın çocuğu ile ilişkisini belirleyen yemek ve uyku ihtiyaçlarında nasıl davranması gerektiğini, ebeveynin davranış şeklini çocuğunun ihtiyacına göre nasıl şekillendirebileceğini ve çocuğun gerçek ihtiyaçlarını aslında çoğu zaman göremediğimiz detaylardan anlayabileceğinizi sizlerle paylaşmak istedim. Ben Ne Söylerim Çocuğum Ne Anlar kitabın da ise, kendi geçmişinize ufak da olsa göz atıp küçük bir insan olarak yaşadığınız zorlukları hatırlayarak çocuğunuz ile empati kurmanızı ve aranızdaki güven ilişkisini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”