Süper gıdalardan cildinize gelen güzellik!

Günlük hayatta tükettiğimiz birçok gıdanın cildimize faydalarını, Sephora ile keşfedebilirsiniz … Hindistan cevizi, üzüm, kahve gibi gıdalar sağlıklı beslenme rutinimizde yer alıyordu. Şimdi daha sağlıklı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olması için , gıda içerikli ürünleri deneme zamanı!

Sephora’nın cilt bakım ürünleri içeriğinde yer alan kahve cildinizde peeling etkisine, bal cildinizin beslenmesine, yeşil yapraklı sebzeler cildinizde detoksa, hindistan cevizi, üzüm ve gül ise kuru cilt tiplerinin nemlendirilmesine, şeker cildinizin parlamasına, kömür arındırmaya, bambu cildi matlaştırmaya ve ginseng cildinizin canlandırılmasına yardımcı oluyor.

Erborian-Bamboo Jel Krem :

Bu jel krem, cildiniz tarafından hızlıca emilirek, cildinizin nem kazanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca cildinize enerji vererek, cildin gün boyu sıkı ve dolgun kalmasına yardımcı oluyor.

FİYAT: 285TL

BOSCIA- Aydınlatıcı Siyah Maske

Peeling etkisi sağlayan, aktif kömür içerikli, yenilikçi, güçlü ve mineral açıdan zengin maske, cildinize güçlü detoks ve aydınlatma desteği veriyor.

FİYAT: 255TL

ORIGINS-Enerji Verici Maske:

İçeriğindeki ‘Ginseng’in besleyici ve antioksidan etkileri sebebi ile cildinizin yenilenmesine destek oluyor. Hafif, yağsız enerji veren nemlendirici maske, cildin genel ışıltısını ve enerjisinin artmasına yardımcı oluyor.

FİYAT: 145TL

DR.JART- Onarıcı Serum:

Serum Konsantrasyonu ile cildinize hızlı etki eden bu serum, kızarık ve tahrişleri yatıştırmanıza yardımcı olurken cildin hassasiyetinin yatıştırılmasına destek oluyor. İçeriğinde yer alan ‘gotu kola’, yüzyıllardır onarıcı özellikleri için cilt bakım ürünlerinde kullanılıyor.

FİYAT: 229TL , 30ml

YOUTH TO THE PEOPLE-SUPERFOOD MASKE

Cildin belirgin biçimde sıkılaşmasına destek olan süper gıda bileşenleriyle zenginleştirilmiş yaşlanma karşıtı bu krem maske aynı zamanda ince çizgi ve kırışıkları gidermenize yardımcı oluyor.

FİYAT: 309TL