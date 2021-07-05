Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da süper hücre yağışının görüleceğini belirtti ve şehirde yaşayan vatandaşları uyardı. Geçtiğimiz dönelerde Megakent’i ciddi şekilde etkileyen ve sağanak yağmurla birlikte şiddetli rüzgara da yol açan süper hücre yağışı uyarısının ardından “Süper hücre yağışı nedir?” merak ediliyor.

SÜPER HÜCRE YAĞIŞI NEDİR?

Süper hücre, yarı düzenli yukarı-aşağı rüzgar akışlarından meydana gelen çok şiddetli hava (yüksek rüzgarlar, tornadolar, iri dolu) koşulları yaratan büyük ve uzun yaşamlı (birkaç saatten fazla) hücredir.

Süper hücre yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Orajın dört alt sınıfından (bora hattı, süper hücre, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

İSTANBUL İÇİN SÜPER HÜCRE YAĞIŞI UYARISI VERİLDİ

İstanbul hava durumu hakkında yorum yapan meteoroloji uzmanları, kent genelinde beklenen süper hücre yağışının Salı 03.00 ile Çarşamba 03.00 arasında gerçekleşeceği yönünde tahminde bulunuyor.

Diğer yandan İstanbul ile birlikte, Yalova, Kocaeli, Düzce ve Sakarya’da süper hücre yağışı riski altında bulunuyor.

İstanbul ve çevresinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yağışların sel ve su baskınlara yol açabilecek kapasitede olması nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması yönünde tavsiyelerde bulunuluyor.