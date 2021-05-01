Süper kahraman annelere süper hediyeler

Okumayı seven annelere

Kitap okumayı seven anneleri mutlu etmenin en güzel yollarından biri de sevdiği türde özenle seçilmiş bir kitaptır. Çeşit çeşit kitaplara kolayca ulaşmasını sağlayacak e-kitap okuma tableti ‘Kindlelar’ harika bir ‘Anneler Günü’ hediyesi olabilir.

Spor salonunu eve getirin

Karantinadan dolayı spor salonuna gidemeyen annenize evde kullanılabilen yürüyüş bandı, kondisyon bisikleti, spor ekipmanları, pilates setleri hediye edebilirsiniz. Dilerseniz bunların yanına bir de spor programı ekleyerek ona sağlıklı, hareketli ve canlı bir yaşam hediye etmiş olursunuz.

Evde ilkbahar mutluluğu

Hayata yeni bir başlangıç olarak görülen çiçekler, baharın en güzel habercisidir ama annelerimiz şu anda bu güzelliklerden çok uzaktalar. Doğa hasreti çeken annelere, evde besleyip büyütebileceği, konuşup dertleşeceği ve her baktığında sizi hatırlayacağı saksıda çiçek ve süs bitkileri hediye edin ki o da baharı evinde yaşayıp mutluluğuna mutluluk katsın.

Güzel günleri, anları hatırlatın

Annenize hediye alamayacaksanız üzülmeyin. Biraz video yapma kabiliyetiniz varsa annenizin sevdiği şarkılar eşliğinde fotoğraflarınızın yer aldığı bir video hazırlayın. Fotoğraf karelerine yaşanan o anla ilgili notlar yazıp videonun sonunda kendi çektiğiniz ‘Anneler Günü’ kutlama videonuzu ekleyin. Bir anne için bundan daha güzel hediye olabilir mi?

Güzelliğinden ödün vermeyen anneler için

Her anne hem güzel hem de çok özeldir. Çoğu anne için de makyaj malzemeleri, nemlendiriciler, vücut bakım ürünleri, anti-aging ve kolajen içerikli cilt bakım ürünleri, saç bakım ürünleri yaşamlarının olmazsa olmazıdır. Sizin anneniz de kendine ve bakımına özen gösterenlerdense alınabilecek en güzel hediye bu tür ürünleri tek tek ya da set olarak almak olabilir.

Online etkinlikler hediye edin

Yoga kurslarından film ve kitap kulüplerine, mindfulness eğitimlerinden şan derslerine kadar artık her atölyenin bir online kursu var. Siz de annenizi online kurs, workshop ve atölyelere kayıt yaptırarak onun sosyalleşmesi ve kendini daha iyi hissetmesi için ortam yaratabilirsiniz. Bu hediyenin içine; kültür-sanat etkinliklerini, sevdiği dizileri, filmleri izleyebilmesi için bir dijital platform paketi ekleyebilirsiniz.

Karantinayı eğlenceli kılacak hediyeler

15 aydır devam eden karantinada evde farklı aktiviteler bulmakta zorlanan annelerinize birkaç kutu puzzle, boya setleri, yetişkinler için boyama kitapları, DVD player, eğlenceli filmler, bitki yetiştirme ve bakım kitabı gibi hediyeler alabilirsiniz. Annenizin meraklarına uygun hobi ürünlerini alıp karantina günlerini daha kolay ve eğlenceli geçmesine destek olabilirsiniz.

Kış evinde yaza hazırlık

“Süslenip püslenip sosyal yaşamın içinde olamıyorum” diye hayıflanan annelere evde yaz şıklığı yaşatacak kıyafetler alarak mutlu edebilirsiniz. Şık bir eşofman, renkli tişörtler, yazlık şortlar, eğlenceli ev terlikleri, tatile ve yazlığına gitmeyi hayal edenler için de bikini, mayo, güneş gözlüğü evdeki yaşama hareket katıp annenizi mutlu edecektir.

‘Anneler Günü’nde çocukları sevindirin

Anadolu’nun köylerinde teknolojik imkansızlıklardan dolayı eğitimini sürdüremeyen 10 binlerce çocuk var. Bu özel günde anneniz adına, imkanı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri için onlardan birine bilgisayar veya tablet hediye edebilirsiniz. Zor şartlarda yaşama mücadelesi veren bir çocuğun yüzünü güldürmeniz, annenizi her şeyden çok daha mutlu hissettirebilir.

Dijital fotoğraf albümü

Hayatımız her geçen gün biraz daha dijitalleşiyor. Artık bütün fotoğraf ve videolar cep telefonlarımızda. Tüm bunları ve geçmişte çekilen fotoğrafları ekleyeceğiniz bir dijital albüm hediye edin. Bu albüm sayesinde anneniz de istediği an zamanda harika yolculuklara çıkıp uzaktaki çocuklarını hep yanında hissetsin.

Teknoloji seven anneler için hediyeler

Teknolojik cihazlara meraklı, sosyal medyada en az sizin kadar zaman geçiren annenizi teknolojik bir hediyeyle sevindirmeye ne dersiniz? Akıllı cep telefonları, akıllı saat, tablet, bilgisayar, cep telefonu aksesuarları, şarj girişli bilgisayar çantası, kablosuz kulaklık gibi ürünlerden birini alıp annenizin mutluluğuna mutluluk katabilirsiniz.