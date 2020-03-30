Türkiye Süper kahraman bile olsan, evde kal!

Süper kahraman bile olsan, evde kal!

Türkiye

Süper kahraman bile olsan, evde kal!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınını Türkiye’de önleme mücadelesi devam ediyor.

30 Mart 2020, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Salgını önleme mücadelesinde, ülke çapında yürürlüğe giren düzenlemeler ve alınan önlemler ile birlikte, Türkiye’de sosyal dayanışma her zamankinden daha önemli hale geldi. Milyonların takip ettiği ünlü sanatçılar sosyal medya hesaplarından, evde kal paylaşımları yapıyor, markalar tüm iletişimlerinde “evde kal” mesajı veriyor. Risk grubunda olan-olmayan herkesin evde olmasının öneminin, uzmanlarca vurgulandığı bu günlerde, kendimize ve çevremize söylememiz gereken tek bir şey var: “Süper kahraman bile olsan, kurallara uy, evde kal!" 


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Bilim öyle bir şey değil
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Teknoloji devleri de sağlığın hizmetinde
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cezaevleri boşalırken muhalif tutukluya engel
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Covid-19 laboratuvarına dönüştürüldü