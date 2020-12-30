Futbol Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta oynanacak

Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta oynanacak

Futbol

Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta oynanacak

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

30 Aralık 2020, Çarşamba 22:26 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

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TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 20.45 olarak belirlendiği duyuruldu.

AA

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