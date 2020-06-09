Hürriyet'in haberine göre Türkiye ile Katar arasındaki dostluk futbola da yansıdı. 2019-20 Sezonu Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası galibini karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa finali, önümüzdeki yıl Katar'daki karşılaşma ile sahibini bulacak.

Maç, Kovid-19 pandemisi sürecinin devam etmesi ve Katar'daki iklim koşulları nedeniyle önümüzdeki sezonun devre arasında, yani Ocak 2021'de oynanacak. Finalde takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülünün sahibi olacak.

Yurt dışında sadece Almanya'da oynandı

2006'dan bu yana düzenlenen TFF Süper Kupa'da ilk 3 yılın final maçlar Almanya'da oynanmıştı. Final organizasyonları Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde düzenlenmişti.