Futbol Süper Kupa finali 2021 yılında Katar'da oynanacak

Süper Kupa finali 2021 yılında Katar'da oynanacak

Futbol

Süper Kupa finali 2021 yılında Katar'da oynanacak

Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye Süper Kupası 2021 'in ocak ayında Katar'da oynanacak. Türkiye Kupası ile lig şampiyonunun karşılaşacağı final maçında iki takımda 1 milyon dolardan fazla gelir elde edecek.

09 Haziran 2020, Salı 10:04 Son Güncelleme:
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Hürriyet'in haberine göre Türkiye ile Katar arasındaki dostluk futbola da yansıdı. 2019-20 Sezonu Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası galibini karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa finali, önümüzdeki yıl Katar'daki karşılaşma ile sahibini bulacak.

Maç, Kovid-19 pandemisi sürecinin devam etmesi ve Katar'daki iklim koşulları nedeniyle önümüzdeki sezonun devre arasında, yani Ocak 2021'de oynanacak. Finalde takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülünün sahibi olacak.

Yurt dışında sadece Almanya'da oynandı

2006'dan bu yana düzenlenen TFF Süper Kupa'da ilk 3 yılın final maçlar Almanya'da oynanmıştı. Final organizasyonları Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde düzenlenmişti.

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