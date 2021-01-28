Süper Kupa maçında olay çıktı
TFF Süper Kupa maçında Trabzonspor'un 2-1 öne geçtiği golün ardından Başakşehir ve Trabzonspor kulübeleri arasında arbede yaşandı.
28 Ocak 2021, Perşembe 00:29 Son Güncelleme:
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Bordo-mavili ekibin 2-1 öne geçtiği golün ardından ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hakemin kararını alkışladı. Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz ise Buruk'a tepki gösterdi. Olaylar sonrası Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz direkt kırmızı kart gördü.
Tırmanan gerginliğe iki takımın yedek kulübeleri de karıştı. Bir müddet devam eden gerginlik iki takımın teknik heyetinin araya girmesi sonucu sona erdi.