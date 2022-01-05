Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş oldu
15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Katar’ın başkenti Doha’da karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta siyah-beyazlılar penaltı atışları sonucunda rakibini 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
05 Ocak 2022, Çarşamba 20:10 Son Güncelleme:
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9. dakikada ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Josef'in şutu yandan dışarı çıktı.
28. dakikada ceza yayı üzerinden Ghacha şutunu çekti, kaleci Ersin köşeye giden topu kontrol etti.
33. dakikada sağ kanattan Rosier’in kale önüne yerden pasında Atiba’nın şutu filelerle buluştu. 1-0
45+1. dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına gelen ortada Atiba’nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
52. dakikada Kenan’ın pasında kale önünde topla buluşan Larin, bomboş durumda meşin yuvarlağı auta gönderdi.
64. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Atiba’nın pasında sol çaprazdan Josef’in şutunu kaleci Boffin kurtardı.
65. dakikada Güray’ın ortasında penaltı noktası üzerinde Crivelli’nin şutunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.
74. dakikada sağ kanattan Hakan Özmert’in kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Güray’ın şutunda Atiba ters bir vuruşta meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-1
110. dakikada Umut’un ön direğe ortasında savunmadan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Josef’in şutunu kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.
Goller: Atiba (dk. 33) (Beşiktaş), Atiba (dk. 74 k.k.) (Antalyaspor)
Penaltılar:
Atanlar: Güray, Hakan Özmert (Antalyaspor), Teixeira, Batshuayi, Atiba, Vida (Beşiktaş)
Kaçıranlar: Mustafa Erdilman, Sherel Floranus (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Veysel, Boffin (Antalyaspor), Pjanic, Welinton (Beşiktaş)
İSTANBUL (İHA)