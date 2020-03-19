Süper Lig corona virüs nedeniyle resmen ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu resmi açıklamayı yaptı.

Corona virüs salgını sebebiyle birçok ülkede ligler ertelenirken Türkiye'de hala seyircisiz oynanmaya devam ediyordu.

Futbolcular bu durumdan oldukça rahatsızdı ve FIFPro (Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği), Türkiye'den birçok oyuncunun kendilerine ulaştığını ve durumdan endişeli olduklarını iletmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve federasyon başkanlarının bugünkü görüşmesi neticesinde Avrupa'daki diğer birçok lig gibi Süper Lig ve Türkiye'deki diğer tüm spor ligleri ertelendi.