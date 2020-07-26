Süper Lig gol kralı kim oldu?

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth 2019-2020 sezonunu, 24 gol ile gol kralı oldu. Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. futbolcu oldu.

Alexander Sörloth toplamda 48 resmi maçta 32 gol attı, 9 da asist yaptı. Krallık yarışında ikinci sırada Alanyaspor’dan Papiss Cisse 22 golle yer aldı. Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic ise 17 golle üçüncü sıranın sahibi oldu.

Kariyerinin en golcü dönemi

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 24 golle kariyerinin en golcü dönemini geçirdi.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 32 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.