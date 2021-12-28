Süper Lig lideri Trabzonspor kupada tek golle turladı
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u Koita'nın 47'nci dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
28 Aralık 2021, Salı 21:01 Son Güncelleme:
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6’ncı dakikada Trabzonspor ceza sahasında topu alan Bolusporlu Bregu’nun vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı
45’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar’ın vuruşu üst direkten dışarı çıktı
47’nci Trabzonspor atağında topu ceza sahasına taşıyan Serkan Asan pasını Bakasetas’a gönderdi, Bakasetas’ın pasını değerlendiren Koita ceza sahasından topu ağlara gönderdi: 1-0.
52’nci dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Bolusporlu Bertu’nun vuruşu sağ direkten dışarı çıktı
67’nci dakikada Peres topu sağ çizgiden çıkararak pasını Bakasetas’a gönderdi. Bakasetas’ın vuruşu üst direkten dışarı çıktı.
Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok
TRABZONSPOR: Erce, Serkan (Dk. 51 Dorukhan), Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat (Dk. 46 Bakasetas), Siopis, Yunus, Murat Cem (Dk. 78 Salih Kavrazlı), Yusuf Sarı (Dk. 47 Peres), Koita
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Tugay (Dk. 90. Diyar Kaba) , Bregu (Dk. 71 Novak), Arda Şengül, Zahit, Kasongo (Dk. 64 Arda Köksal), Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu (Dk. 71 Erdem Can Polat), Berk (Dk. 90 Hakan)
GOL: Dk. 47 Koita (Trabzonspor)
Selay SAYKAL / TRABZON (DHA)