Süper Lig heyecanı geri dönüyor. Geçtiğimiz sezon koronavirüs önlemleri nedeniyle maçları stadyumda izleyemeyen futbolseverler, Süper Lig heyecanını yaşamak için artık saatleri sayıyor. 2021-2022 sezonu ise Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlıyor…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR (2021 2022 SEZONU)?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig 2021-2022 sezonu 13 Ağustos Cuma akşamı başlıyor. Süper Lig’de 27 Aralık tarihinde ilk yarı sona ererken, ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve sezon 22 Mayıs’ta sona erecek.

SÜPER LİG’DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig 13 Ağustos Cuma akşamı saat 20.30’da Beşiktaş Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlıyor.

14 Ağustos Cumartesi 19.15: Fatih Karagümrük- Gaziantepspor

14 Ağustos Cumartesi 21.45: Altay-Kayserispor

14 Ağustos Cumartesi 21.45: Hatayspor-Kasımpaşa

15 Ağustos Pazar 19.15: Medipol Başakşehir-Alanyaspor

15 Ağustos Pazar 21.45: Antalyaspor-Göztepe

15 Ağustos Pazar21.45: Adana Demirspor: Fenerbahçe

16 Ağustos Pazartesi 19.15: Sivasspor-Konyaspor

16 Ağustos Pazartesi: 19.15: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

16 Ağustos Pazartesi 21.45: Giresunspor-Galatasaray

İŞTE SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

Süper Lig’de ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.

Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.