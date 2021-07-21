Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 sezonu Süper Lig derbi tarihleri
2021-2022 Süper Lig sezonu için heyecan dorukta. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamasının ardından, ezeli rakipleri de transferde ciddi hamleler yaparak gelecek sezon ipi göğüslemek için çaba sarf ediyor. Pek çok futbolsever de ligin başlangıç tarihi ile derbi haftalarını sorguluyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor?
21 Temmuz 2021, Çarşamba 13:13 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de gelecek sezonun fikstür çekimi geride kaldı. Derbi tarihlerinin de netleştiği çekimin ardından, başta dört büyükler taraftarları olmak üzere çok sayıda kişinin ligin başlanıç tarihi hakkındaki soruşturmaları yoğunlaştı. İşte, 2021-2022 sezonu Süper Lig derbi tarihleri...
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.
İŞTE 2021-2022 SEZONU SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ
Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi, 13 Temmuz Salı günü yapıldı. Böylelikle derbi tarihleri de belli oldu.
- 1. hafta: Trabzonspor- Beşiktaş
- 3. hafta: Galatasaray- Fenerbahçe
- 6. hafta: Fenerbahçe- Trabzonspor
- 10. hafta: Fenerbahçe- Beşiktaş
- 15. hafta: Trabzonspor- Galatasaray
- 19. hafta: Beşiktaş- Galatasaray
İkinci devre
- 22. hafta: Beşiktaş- Trabzonspor
- 24. hafta: Fenerbahçe- Galatasaray
- 27. hafta: Trabzonspor- Fenerbahçe
- 31. hafta: Beşiktaş- Fenerbahçe
- 36. hafta: Galatasaray- Trabzonspor
- 40. hafta: Galatasaray- Beşiktaş
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Ligde ilk haftanın perdesi şu müsabakalarla açılacak;
- Giresunspor-Galatasaray
- Fatih Karagümrük-Gaziantep
- Beşiktaş- Çaykur Rizespor
- Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
- Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
- Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
- Adana Demirspor-Fenerbahçe
- Medipol Başakşehir-Alanyaspor
- Altay-Kayserispor
- Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa
DİĞER HAFTA MAÇLARI
2. hafta:
- İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir
- Göztepe-Yeni Malatyaspor
- Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük
- Kasımpaşa-Giresunspor
- Kayserispor-Adana Demirspor
- Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
- Trabzonspor-Sivasspor
- Galatasaray-Atakaş Hatayspor
- Gaziantep-Beşiktaş
- Alanyaspor-Altay
3. hafta:
- Medipol Başakşehir-Kayserispor
- Atakaş Hatayspor-Alanyaspor
- Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor
- Giresunspor-Trabzonspor
- Altay-Fenerbahçe
- Beşiktaş-Fatih Karagümrük
- Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor
- Kasımpaşa-Galatasaray
- Yeni Malatyaspor-Gaziantep
- Sivasspor-Göztepe
4. hafta:
- Göztepe-Medipol Başakşehir
- Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
- Trabzonspor-Galatasaray
- Alanyaspor-Giresunspor
- İttifak Holding Konyaspor-Altay
- Fatih Karagümrük-Adana Demirspor
- Kayserispor-Kasımpaşa
- Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor
- Fenerbahçe-Sivasspor
- Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor
5. hafta:
- Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş
- Atakaş Hatayspor-Kayserispor
- Galatasaray-Alanyaspor
- Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor
- Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
- Kasımpaşa-Trabzonspor
- Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük
- Sivasspor-Gaziantep
- Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
- Altay-Göztepe