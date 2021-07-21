Süper Lig'de gelecek sezonun fikstür çekimi geride kaldı. Derbi tarihlerinin de netleştiği çekimin ardından, başta dört büyükler taraftarları olmak üzere çok sayıda kişinin ligin başlanıç tarihi hakkındaki soruşturmaları yoğunlaştı. İşte, 2021-2022 sezonu Süper Lig derbi tarihleri...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.

İŞTE 2021-2022 SEZONU SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi, 13 Temmuz Salı günü yapıldı. Böylelikle derbi tarihleri de belli oldu.

1. hafta: Trabzonspor- Beşiktaş

3. hafta: Galatasaray- Fenerbahçe

6. hafta: Fenerbahçe- Trabzonspor

10. hafta: Fenerbahçe- Beşiktaş

15. hafta: Trabzonspor- Galatasaray

19. hafta: Beşiktaş- Galatasaray

İkinci devre

22. hafta: Beşiktaş- Trabzonspor

24. hafta: Fenerbahçe- Galatasaray

27. hafta: Trabzonspor- Fenerbahçe

31. hafta: Beşiktaş- Fenerbahçe

36. hafta: Galatasaray- Trabzonspor

40. hafta: Galatasaray- Beşiktaş

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Ligde ilk haftanın perdesi şu müsabakalarla açılacak;

Giresunspor-Galatasaray

Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

DİĞER HAFTA MAÇLARI

2. hafta:

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir

Göztepe-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük

Kasımpaşa-Giresunspor

Kayserispor-Adana Demirspor

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor

Trabzonspor-Sivasspor

Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Gaziantep-Beşiktaş

Alanyaspor-Altay

3. hafta:

Medipol Başakşehir-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Alanyaspor

Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor

Giresunspor-Trabzonspor

Altay-Fenerbahçe

Beşiktaş-Fatih Karagümrük

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Galatasaray

Yeni Malatyaspor-Gaziantep

Sivasspor-Göztepe

4. hafta:

Göztepe-Medipol Başakşehir

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Galatasaray

Alanyaspor-Giresunspor

İttifak Holding Konyaspor-Altay

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor

Kayserispor-Kasımpaşa

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

5. hafta:

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş

Atakaş Hatayspor-Kayserispor

Galatasaray-Alanyaspor

Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

Kasımpaşa-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük

Sivasspor-Gaziantep

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

Altay-Göztepe



