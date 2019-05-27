Süper Toto Süper Lig'in 34. hafta maları oynandı. Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun şampiyonu Galatasaray oldu. Dün çok kritik maçların ardından Göztepe galip geldi ve ligde kalmayı başardı.

Bu sonuçlarla birlikte Bursaspor, Erzurumspor ve Akhisar küme düştüler. Sezonun bitişiyle birlikte puan durumunun son şekli de araştırılmaya başlandı.

SÜPER LİG'E KİM YÜKSELDİ?

Süper Lig'e her zaman olduğu gibi 3 takım yükselecek. Bu takımlardan ikisi Gençlerbirliği ve Denizlispor olurken Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep maçının galibi Süper Lig'e yükselen 3. takım olacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU