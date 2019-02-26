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Süper Lig puan durumu! (Süper Lig 23. hafta sonuçları)

Süper Lig puan durumu oynanan 23. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu haftanın en önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı ve müthiş bir geri dönüşe imza attı. Lider Başakşehir bu hafta Bursaspor'u kendi evinde 3-0'lık skorla geçti. Galatasaray ise son dakikada bulduğu golle Akhisarsporu 1-0 yendi. İşte, Süper Lig puan durumu ve 23. hafta maç sonuçları...

26 Şubat 2019, Salı 08:11
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Süper Lig puan durumu! (Süper Lig 23. hafta sonuçları)

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Başakşehir ise Bursaspor'u 3-0'la geçti. Galatasaray, şampiyonluk Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Derbinin ilk yarısına Beşiktaş, 2. yarıya Fenerbahçe damga vurdu. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Fakat Fenerbahçe 2. yarıda inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak mücadelenin 3-3 tamamlanmasını sağladı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 23. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Göztepe 1- 3 Trabzonspor

Çaykur Rizespor 3 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa

MKE Ankaragücü 2 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Atiker Konyaspor 0 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor

Medipol Başakşehir 3 - 0 Bursaspor

Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor

Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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