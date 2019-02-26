Süper Lig puan durumu! (Süper Lig 23. hafta sonuçları) Süper Lig puan durumu oynanan 23. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu haftanın en önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı ve müthiş bir geri dönüşe imza attı. Lider Başakşehir bu hafta Bursaspor'u kendi evinde 3-0'lık skorla geçti. Galatasaray ise son dakikada bulduğu golle Akhisarsporu 1-0 yendi. İşte, Süper Lig puan durumu ve 23. hafta maç sonuçları...