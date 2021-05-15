Futbol Süper Lig son puan durumu

Süper Lig son puan durumu

Futbol

Süper Lig son puan durumu

Süper Lig'de son hafta heyecanı sona erdi. Lider Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 3 puan kazandı. Hemen ardındaki takipçisi Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılar maçtan 3-1 galip ayrıldı. Zirvenin diğer takipçisi Fenerbahçe ise Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 21:20 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı.

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