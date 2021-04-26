Süper Lig son puan durumu ve haftanın maçları
Fenerbahçe, 37. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.
26 Nisan 2021, Pazartesi 01:31 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 37. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe, üst üste üçüncü maçını kazandı ve zirve takibine devam etti.
Konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden lider Beşiktaş, iki maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray da haftayı üç puanla kapattı.
Süper Lig puan durumu
Süper Lig'in 37. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0
Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 2-0
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: 3-1
Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2
38. hafta programı
27 Nisan Salı:
20.30 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)
28 Nisan Çarşamba:
16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)
29 Nisan Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor (4 Eylül)
20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
AA