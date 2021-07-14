Futbol Süper Lig U19'da şampiyon Trabzonspor

Süper Lig U19'da şampiyon Trabzonspor

Futbol

Süper Lig U19'da şampiyon Trabzonspor

Süper Lig U19 Finali'nde Trabzonspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 01:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Süper Lig U19 Finali'nde Galatasaray ile Trabzonspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, 17'nci dakikada Emir Yazıcı'nın attığı gol ile 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Mücadelenin bitiş düdüğünün çalınmasının ardından bordo-mavili oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

İSTANBUL (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Süper Lig'de derbi tarihleri belli olduFenerbahçe, Gökhan Gönül'e veda etti


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Donnarumma'dan itiraf! Şampiyon olduklarını anlamamış