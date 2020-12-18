Futbol Süper Lig ve 1. Lig takımları protesto kararı aldı

Süper Lig ve 1. Lig takımları protesto kararı aldı

Futbol

Süper Lig ve 1. Lig takımları protesto kararı aldı

Kulüpler Birliği yaptığı açıklamada beIN Sports'un ödemeleri yapmadığını belirterek protesto kararı alındığını açıkladı. Süper Lig ve 1. Lig'deki tüm maçlarda takımlar maç başladıktan sonraki ilk 1 dakika boyunca durarak yayıncı kuruluşu protesto edecek.

18 Aralık 2020, Cuma 14:44 Son Güncelleme:
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Kulüpler birliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır.

Açıklama metninin tamamı:

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