Süper Lig yayın ihalesinde detaylar! Son 4 gün...

Süper Lig'de yeni yayıncı belli oluyor. Masada iki şirket kaldı ve teklifler verildi. Final sunumu ise bugün. Ajansspor'un haberine göre, Saran Group ile beIN Sports, tekliflerini iletti.

Saran'ın 120 milyon dolar garanti para ve üyelik ücretlerinden gelecek payla toplamda 3 milyar lirayı geçecek bir paket sunduğu öğrenildi.

Mevcut yayıncı beIN Sports ise direkt 2 milyon 100 milyon lira önerdi. BeIN son olarak geçtiğimiz sezon için 2 milyar 350 milyon lira ödemişti.

Son karar 28 Şubat'ta verilecek.







