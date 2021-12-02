Futbol Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

Futbol

Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig 15. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

02 Aralık 2021, Perşembe 14:48 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan, Trabzonspor-Adana Demirspor maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Altay maçını Cüneyt Çakır, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Tüm hakemler ve maç günleri şöyle:

3 Aralık Cuma

20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş (METE KALKAVAN)

4 ARALIK CUMARTESİ

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)  

16:00 Trabzonspor - Adana Demirspor (FIRAT AYDINUS)

19:00 Galatasaray - Altay (CÜNEYT ÇAKIR)

5 ARALIK PAZAR:

13:30 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (HALİL UMUT MELER)    

16:00 GZT Giresunspor - Vavacars Fatih Karagümrük (ARDA KARDEŞLER)

16:00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (ERKAN ÖZDAMAR)

19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (ZORBAY KÜÇÜK)

6 ARALIK PAZARTESİ:

20:00 Göztepe - Gaziantep FK (ÜMİT ÖZTÜRK)

20:00 İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (ALPER ULUSOY)

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