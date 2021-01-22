Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemleri açıkladı. İşte dört büyük takımın bu haftaki maçlarını yönetecek hakemler...
22 Ocak 2021, Cuma 12:15 Son Güncelleme:
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Beşiktaş - Göztepe maçını Ali Şansalan, Fenerbahçe - Kayserispor maçını Alper Ulusoy, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını Mustafa Öğretmenoğlu, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını da Ali Palabıyık yönetecek.
21. hafta oynanacak tüm maçların hakem kadroları şu şekilde: