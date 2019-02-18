Süper Lig'de 22. hafta puan durumu
Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 48 puanla liderliğini sürdürdü
Süper Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar:
Sonuçlar
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
Akhisarspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Bursaspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 4-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: 2-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-4
Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1
23. haftanın programı
22 Şubat Cuma:
20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
24 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)
25 Şubat Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)