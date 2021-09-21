TFF'den yapılan açıklamaya göre Altay Kulübü, Göztepe maçındaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline gönderildi.

Kasımpaşa Kulübü, Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle, VavaCars Fatih Karagümrük maçında 5 futbolcusu sarı, 1 futbolcusu da kırmızı kart gören Öznur Kablo Yeni Malatyaspor da takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

GZT Giresunspor'da ise kulüp idarecisi Ulaş Şahin, kulüp görevlisi Volkan Karaahmet ve antrenör Sinan Biçer, kurula gönderildi.

AA