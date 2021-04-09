Futbol Süper Lig'de 34. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Futbol

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Karadeniz derbisi olan Rizespor-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

09 Nisan 2021, Cuma 14:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tüm maçlar ve hakemler şöyle:

10 Nisan 2021 Cumartesi

  • 13:30 Hatayspor - Göztepe (Erkan Özdamar)
  • 16:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)
  • 19:00 Galatasaray - Karagümrük (Ali Palabıyık)

11 Nisan 2021 Pazar

  • 13:30 Sivasspor - Konyaspor (Zorbay Küçük)
  • 16:00 Kayserispor - Antalyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
  • 16:00 Ankaragücü - Gençlerbirliği (Serkan Toka)
  • 19:00 Erzurumspor - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)

12 Nisan 2021 Pazartesi

  • 16:00 Kasımpaşa - Malatya (Bahattin Şimşek)
  • 19:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK (Mete Kalkavan)
  • 19:00 Alanyaspor - Denizlispor (Yasin Kol)

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gerçek bir kaptan Iker Muniain: Nasıl kaybedileceğini ondan öğrenebiliriz