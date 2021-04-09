Süper Lig'de 34. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Karadeniz derbisi olan Rizespor-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
09 Nisan 2021, Cuma 14:31 Son Güncelleme:
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Tüm maçlar ve hakemler şöyle:
10 Nisan 2021 Cumartesi
- 13:30 Hatayspor - Göztepe (Erkan Özdamar)
- 16:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)
- 19:00 Galatasaray - Karagümrük (Ali Palabıyık)
11 Nisan 2021 Pazar
- 13:30 Sivasspor - Konyaspor (Zorbay Küçük)
- 16:00 Kayserispor - Antalyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
- 16:00 Ankaragücü - Gençlerbirliği (Serkan Toka)
- 19:00 Erzurumspor - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)
12 Nisan 2021 Pazartesi
- 16:00 Kasımpaşa - Malatya (Bahattin Şimşek)
- 19:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK (Mete Kalkavan)
- 19:00 Alanyaspor - Denizlispor (Yasin Kol)
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