Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrılıyor. Kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Resmi açıklama muhtemelen yönetim toplantısı sonrası yapılacak. Akdeniz ekibinde 8 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alınmıştı. Antalyaspor son olarak kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenilmişti.