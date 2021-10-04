Futbol Süper Lig'de 9. ayrılık gelmek üzere!

Süper Lig'de 9. ayrılık gelmek üzere!

Futbol

Süper Lig'de 9. ayrılık gelmek üzere!

Süper Lig'de geçtiğimiz 8 haftada 8 hoca ile yollar ayrılmıştı. Son olarak Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz gönderilmişti. Bu isimlere yeni bir ayrılık daha eklenecek: Ersun Yanal.

04 Ekim 2021, Pazartesi 16:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrılıyor. Kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Resmi açıklama muhtemelen yönetim toplantısı sonrası yapılacak. Akdeniz ekibinde 8 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alınmıştı. Antalyaspor son olarak kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenilmişti.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Oğulcan Çağlayan'ın Rize'ye neden gitmediği belli oldu