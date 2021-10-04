Süper Lig'de 9. ayrılık gelmek üzere!
Süper Lig'de geçtiğimiz 8 haftada 8 hoca ile yollar ayrılmıştı. Son olarak Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz gönderilmişti. Bu isimlere yeni bir ayrılık daha eklenecek: Ersun Yanal.
04 Ekim 2021, Pazartesi 16:42 Son Güncelleme:
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Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrılıyor. Kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Resmi açıklama muhtemelen yönetim toplantısı sonrası yapılacak. Akdeniz ekibinde 8 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alınmıştı. Antalyaspor son olarak kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenilmişti.
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