Süper Lig'de en çok seyirci ortalaması tutturan 10 takım
Süper Lig'in seyirci ortalamaları açıklandı. 25 haftası geride kalan ligde en çok taraftar çeken takım Fenerbahçe olurken, en çok kadın taraftarı olan takım ise Trabzonspor.
08 Mart 2020, Pazar 12:29 Son Güncelleme:
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Geride kalan 25 haftanın taraftar bilançosu belli oldu.
Süper Lig ekipleri arasında en çok seyirciye oynayan ilk 10 takım ve taraftar sayıları şöyle:
- Fenerbahçe 35 bin 555
- Galatasaray 34 bin 947
- Trabzonspor 29 bin 835
- Beşiktaş 28 bin 545
- Konyaspor 16 bin 500
- Antalyaspor 11 bin 534
- Sivasspor 11 bin 353
- Ankaragücü 10 bin 775
- Göztepe 9 bin 882
- Kayserispor 9 bin 536
İlk 10'a giren takımlara arasında en çok kadın seyirci oranı ise Trabzonspor'da.
Trabzonspor'un 29 bin 835 taraftar ortalamasının yüzde 18'i kadın seyirci.
Beşiktaş yüzde 17 ile ikinci, Göztepe ise yüzde 16 ile 3. sırada yer aldı.
Ligin en az taraftar oynayan ekibi ise BtcTurk Yeni Malatyaspor. Malatyaspor'un ortalaması 7 bin 387.