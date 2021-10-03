Futbol Süper Lig'de Fenerbahçe liderliğini sürdürdü! İşte son puan durumu ve haftanın maçları
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Süper Lig'de Fenerbahçe liderliğini sürdürdü! İşte son puan durumu ve haftanın maçları

Futbol

Süper Lig'de Fenerbahçe liderliğini sürdürdü! İşte son puan durumu ve haftanın maçları

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

03 Ekim 2021, Pazar 22:54 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları sona erdi. Sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe, 19 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde Trabzonspor haftayı 18 puanla ikinci, Beşiktaş ise 17 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 1-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Göztepe-GZT Giresunspor: 0-1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-2

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep-Altay: 4-1

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-3

Süper Lig'de puan durumu

9. hafta

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle:

15 Ekim Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)

AA

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