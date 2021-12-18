Futbol Süper Lig'de flaş ayrılık

Süper Lig'de flaş ayrılık

Futbol

Süper Lig'de flaş ayrılık

Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa’da teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.

18 Aralık 2021, Cumartesi 20:12 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa’da Sivasspor mağlubiyetinin ardından Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti.

Kasımpaşa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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