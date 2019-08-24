BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE

- Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a gitmesi sonrası Okan Buruk yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Başakşehir, sezona kötü başladı.

- Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olympiakos’a elenen Boz Baykuşlar, ligin ilk haftasında da Yeni Malatyaspor deplasmanında ağır bir mağlubiyet aldı.

- Özellikle İrfan Can Kahveci’nin oyundan atılması motivasyonlarını ve dirençlerini düşürdü. Son 20 dakikada kalelerinde 3 gol gördüler. Başakşehir adına alıştığımız bir durum değil bu.

- Cezalı durumdaki İrfan Can, Fenerbahçe'ye karşı görev alamayacak. Mahmut Tekdemir ve Gael Clichy'nin durumları maç saati netleşecek. Alexandru Epureanu ise iyileşti.

- Fenerbahçe, yeni transferlerle sezona güçlü bir kadroyla başladı. Geçen sezondan sonra camiada farklı bir hava var.

- İlk hafta Gazişehir karşısında alınan 5-0 gibi farklı bir sonuç, haftayı hem 3 puanla hem de lider kapatmalarını sağladı.

- Özellikle Emre Belözoğlu oynadığı futbol ve saha içerisinde takımı ateşleyici özelliğiyle ne kadar doğru bir transfer olduğunu gösterdi.

- Moses, Dirar ve Hasan Ali Kaldırım sakat. Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in durumları şüpheli.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Okan Buruk adına Başakşehir serüveni pek iyi başlamadı. Reaksiyon vermek zorundalar. Agresif bir futbol bekliyorum.

Sakatlanan Moses'tan yoksun Fenerbahçe Kruse, Rodrigues ve Vedat’lı hücum hattıyla üretken olsa da savunmada hala eksik. Başakşehir’de arka taraftaki açıkları değerlendirebilecek tehlikeli isimler var.

İki takım arasında oynanan son 6 maçın 4’ünde taraflar birbirine gol atmayı başardı.

Yine karşılıklı goller izleriz.

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