Süper Lig'de iki haftalık maç programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı 18 Mayıs Cumartesi, Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi ise 19 Mayıs Pazar günü oynanacak
Spor Toto Süper Lig'de 32 ve 33. hafta maçlarının programı açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki haftalık maç programı şöyle:
32. Hafta
10 Mayıs Cuma:
20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
11 Mayıs Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)
12 Mayıs Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has)
16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
13 Mayıs Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
33. Hafta
17 Mayıs Cuma:
20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
19 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
20 Mayıs Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Stadı belli değil)
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)
AA