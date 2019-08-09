Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu, 16 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Y. Denizlispor - Galatasaray : Abdülkadir Bitigen
Gençlerbirliği - Ç. Rizespor: Bahattin Şimşek
D.G. Sivasspor - Beşiktaş : Mustafa Öğretmenoğlu
İ.M. Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Konyaspor - MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu
Göztepe - Antalyaspor: Zorbay Küçük
Kasımpaşa - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
Y. Malatyaspor - M. Başakşehir : Hüseyin Göçek
Fenerbahçe - G. Gaziantep: Arda Kardeşler